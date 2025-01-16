Іран проводить багатовекторну політику. Як розповів 24 Каналу російський опозиційний політик Геннадій Гудков, одним із напрямків є намагання домовитися зі Сполученими Штатами, щоб ті не знищували режим аятол.

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Чого насправді хоче Іран

Як тільки Дональд Трамп заявив, що підтримуватиме героїчну боротьбу Ізраїлю за незалежність, то в Ірані одразу почалися проблеми. На відміну від Росії, там немає моноліту влади. Різні сили мають вплив, тому Тегеран ще не вирішив однозначно, чи хоче підставляти себе заради росіян.

До того ж є розуміння, що ізраїльські літаки можуть залетіти на їхню територію і все знищити, зокрема їхні протиракетні засоби. Ба більше, у будь-який момент вони можуть повернутися і це повторити.

У такому становищі мішені країна перебувати не хоче. Тому від Ірану пішли сигнали до США, щоб якось домовитися. Наприклад, натякають, що готові не виробляти ядерну зброю, скоротити терористичну діяльність,

– зауважив Геннадій Гудков.

Звісно, Іран ще не підіймав білий прапор, бо з боку США також не має конкретної відповіді. З огляду на це, країна зберігає відносини з Росією. Але про всяк випадок не йде до кінця, наприклад, не визнає окупацію українських територій.

"Режим аятол у хиткому становищі. Це дає можливість певного люфту іранській політиці. Мовляв, ми укладемо угоду з Росією, але Крим та інші області російськими не визнаємо й пункт про захист Росії власними збройними силами також не застосуємо", – додав російський опозиційний політик.