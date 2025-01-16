Иран проводит многовекторную политику. Как рассказал 24 Каналу российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, одним из направлений является попытка договориться с Соединенными Штатами, чтобы те не уничтожали режим аятолл.

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Чего на самом деле хочет Иран

Как только Дональд Трамп заявил, что будет поддерживать героическую борьбу Израиля за независимость, то в Иране сразу начались проблемы. В отличие от России, там нет монолита власти. Различные силы имеют влияние, поэтому Тегеран еще не решил однозначно, хочет ли подставлять себя ради россиян.

К тому же есть понимание, что израильские самолеты могут залететь на их территорию и все уничтожить, в частности их противоракетные средства. Более того, в любой момент они могут вернуться и это повторить.

В таком положении мишени страна находиться не хочет. Поэтому от Ирана пошли сигналы к США, чтобы как-то договориться. Например, намекают, что готовы не производить ядерное оружие, сократить террористическую деятельность,

– отметил Геннадий Гудков.

Конечно, Иран еще не поднимал белый флаг, потому что со стороны США также нет конкретного ответа. Учитывая это, страна сохраняет отношения с Россией. Но на всякий случай не идет до конца, например, не признает оккупацию украинских территорий.

"Режим аятолл в шатком положении. Это дает возможность определенного люфта иранской политике. Мол, мы заключим соглашение с Россией, но Крым и другие области российскими не признаем и пункт о защите России собственными вооруженными силами также не применим", – добавил российский оппозиционный политик.