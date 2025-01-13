Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

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Що відомо про ядерні переговори Ірану і Росії

Таємні перельоти Алі Ларіджані, старшого радника верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї Ларіджані, учасника переговорів за ядерною програмою і вірного прихильника режиму, свідчать про поглиблення ірансько-російських відносин і посилення впливу один на одного.

Зміцнення співпраці між Тегераном і Москвою відбувається в критичний момент для Ірану, який втратив позиції на Близькому Сході і зіткнувся з економічними викликами через західні санкції.

Переговори Ірану з Європою щодо його ядерної програми, які поновилися, покликані повернути країну в політичну сферу – наступний раунд заплановано в Женеві на понеділок (13 січня – 24 Канал),

– акцентується в статті.

Важливо! Раніше Тегеран пропонував обмежити свою програму ядерного збагачення до 60% та дозволити повернення в країну інспекторів МАГАТЕ.

За даними розвідувальних джерел, Тегеран шукає подальшої допомоги Росії з ядерної тематики та експертних знань після тривалої співпраці, яка включала постачання Ірану ядерного палива.

Ексдиректор НАТО з нерозповсюдження ядерної зброї Вільям Альберк розповів виданню The Sunday Times, що експерти з Ірану могли відвідати ядерні об'єкти навіть під час коротких візитів до Росії.

"Ви можете відправити пару іранських вчених до Арзамасу, Пензи – до будь-якого з російських ядерних об’єктів – і вони можуть багато чому навчитися за 24 години. Довгі робочі вихідні дали б іранцям багато ідей", – каже він.

Однак виробництво решти зброї та розміщення її у балістичній ракеті може зайняти від місяців до року. Натомість Іран цілком може створити меншу бомбу.