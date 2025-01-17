После Владимир Путин и Масуд Пезешкиан провели пресс-конференцию по итогам переговоров в Кремле. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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О чем договорились новоиспеченные "друзья"

Договор о партнерстве заключили на 20 лет с автоматическим продлением каждые 5 лет. Он предусматривает, что:

Россия и Иран не будут поддерживать агрессора, если одна из сторон подвергнется нападению;

страны будут укреплять сотрудничество в сфере безопасности и обороны;

между спецслужбами России и Ирана усилят взаимодействие;

страны будут оказывать друг другу помощь в случае стихийных бедствий и техногенных катастроф.

Путин считает, что в "прорывном" документе "поставлены амбициозные задачи". По его словам, отношения России и Ирана строятся на основе принципов равноправия, уважения и взаимовыручки, поскольку позиции стран по большинству внешнеполитических вопросов совпадают.

Связи между двумя нашими странами являются масштабными и взаимовыгодными. Мы едины в том, чтобы не останавливаться на достигнутом и вывести отношения на качественно новый уровень,

– хвастается Путин.

В общем, договор "охватывает все сферы", включая оборону, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку, технологии и борьбу с терроризмом.

Напомним, подобный договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" в июне 2024 года Путин подписал с Ким Чен Ыном. Тогда на пресс-конференции российский диктатор уверял – необходимости в использовании солдат из КНДР для войны в Украине нет.

Впоследствии газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного экс-сотрудника российской разведки сообщила, что двусторонний договор включал секретный пункт. Якобы там речь шла об отправке на войну в Украину северокорейских военных.