Мовиться про жорстоке вбивство, яке трапилося у Полтаві 13 жовтня 2020 року на зупинці громадського транспорту "Сінна". Хлопець, якому тоді було 16 років, до смерті побив чоловіка.
До теми У Полтаві школяра з "Нацдружин" підозрюють у вбивстві чоловіка – злочин зняли на відео: 18+
Унаслідок завданих травм, 46-річний потерпілий помер у лікарні 27 жовтня. У поліції спершу відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства через необережність, а згодом перекваліфікували на умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до загибелі потерпілого.
Розслідування жорстокого вбивства в Полтаві
Одразу після моторошного інциденту юнакові повідомили про підозру. На час досудового розслідування обрали запобіжний захід – домашній арешт з 21:00 до 6:00.
Водночас призначили ряд експертиз. Опісля слідство встановило додаткові обставини та докази, на підставі яких і перекваліфікували справу.
Ще 21 квітня 2021 року до Київського райсуду Полтави скерували обвинувальний акт. А вже 29 жовтня суд оголосив вирок та призначив 17-річному вбивці покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.
Що відомо про дії школяра в Полтаві
- У жовтні 2020 року 16-річний школяр представився активістом "Національних дружин" та причепився до чоловіка.
- Ймовірно, перехожий перебував у стані наркотичного сп'яніння, що спричинило гнів юнака.
- Нетривала бесіда спровокувала підлітка на побиття чоловіка, який раптово втратив свідомість.
- Привести до тями мешканця обласного центру не вдалося, тож його доправили до лікарні, де він і помер від отриманих ударів.
- Увесь процес школяр знімав на телефон, а відео згодом виклав на ютуб-канал.