Речь идет о жестоком убийстве, которое случилось в Полтаве 13 октября 2020 года после обеда на остановке общественного транспорта "Сенная". Парень, которому на тот момент было 16 лет, до смерти избил мужчину.
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В результате нанесенных травм, 46-летний пострадавший умер в больнице 27 октября. В полиции сначала открыли уголовное производство по факту убийства по неосторожности, а затем переквалифицировали на умышленное тяжкое телесное повреждение, что привело к гибели потерпевшего.
Расследование жестокого убийства в Полтаве
Сразу после жуткого инцидента юноше сообщили о подозрении. На время досудебного расследования избрали меру пресечения – домашний арест с 21:00 до 6:00.
Одновременно назначили ряд экспертиз. Затем следствие установило дополнительные обстоятельства и доказательства, на основании которых и переквалифицировали дело.
Еще 21 апреля 2021 года в Киевский райсуд Полтавы направили обвинительный акт. А уже 29 октября суд объявил приговор и назначил 17-летнему убийце наказание в виде 7 лет лишения свободы.
Что известно о действиях школьника в Полтаве
- В октябре 2020 года 16-летний школьник представился активистом "Национальных дружин" и прицепился к мужчине.
- Вероятно, прохожий находился в состоянии наркотического опьянения, что вызвало гнев юноши.
- Непродолжительная беседа спровоцировала подростка на избиение мужчины, который внезапно потерял сознание.
- Привести в чувство жителя областного центра не удалось, поэтому его доставили в больницу, где он и умер от полученных ударов.
- Весь процесс школьник снимал на телефон, а видео потом выложил на ютуб-канале.