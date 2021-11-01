Речь идет о жестоком убийстве, которое случилось в Полтаве 13 октября 2020 года после обеда на остановке общественного транспорта "Сенная". Парень, которому на тот момент было 16 лет, до смерти избил мужчину.

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В результате нанесенных травм, 46-летний пострадавший умер в больнице 27 октября. В полиции сначала открыли уголовное производство по факту убийства по неосторожности, а затем переквалифицировали на умышленное тяжкое телесное повреждение, что привело к гибели потерпевшего.

Расследование жестокого убийства в Полтаве

Сразу после жуткого инцидента юноше сообщили о подозрении. На время досудебного расследования избрали меру пресечения – домашний арест с 21:00 до 6:00.

Одновременно назначили ряд экспертиз. Затем следствие установило дополнительные обстоятельства и доказательства, на основании которых и переквалифицировали дело.

Еще 21 апреля 2021 года в Киевский райсуд Полтавы направили обвинительный акт. А уже 29 октября суд объявил приговор и назначил 17-летнему убийце наказание в виде 7 лет лишения свободы.

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