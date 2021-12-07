Вбивство сталось у листопаді 2016 року. Чоловік проник до квартири своєї знайомої та з корисливих мотивів вирішив задушити її.

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Він однією рукою здушив шию потерпілій, а іншою – обмотав обличчя та руки жінки липкою стрічкою. Вбивця тримав її так до настання смерті. Після цього вкрав її майно на суму 828 гривень.

Зловмисник отримав довічне

Верховий Суд погодився з твердженням прокурора, що покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна є справедливим заходом для вбивці.

Жорстоке вбивство пенсіонера

На Донеччині прокуратура завершила розслідування щодо вбивства 90-річного пенсіонера. З'ясували, що 36-річний злочинець разом із трьома знайомими вдерлись до будинку чоловіка у селі Трудове.

Вони зв'язали чоловіка та вимагали в нього коштовності й гроші. При цьому пенсіонера били ломом і розігрітим кип'ятильником по всьому тілу. У результаті він загинув, а злочинці вкрали 1500 гривень, столові вироби та ювілейні медалі.