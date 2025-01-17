Аварія сталася близько 20:30 години по вулиці Богдана Хмельницького. Про це повідомили в поліції Хмельницької області, передає 24 Канал.

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Що відомо про ДТП

Водій вантажівки "Volvo FH 460", 57-річний житель Дніпра, скоїв наїзд на 54-річного хмельничанина. Постраждалий, що переходив проїжджу частину, загинув на місці події від отриманих травм.

Слідчі поліції встановлюють обставини події. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту водієм, що спричинило смерть потерпілого.

Ким був загиблий

У Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті повідомили про загибель президента Юрія Телячого – доктора історичних наук, професора, заслуженого працівника культури України, голови Хмельницької обласної організації Національної спілки краєзнавців України, волонтера.

Колектив та студенти закладу висловили співчуття родині "відомого історика, який залишив по собі великий науковий спадок".

В нашій пам'яті Юрій Васильович назавжди залишиться мудрим керівником і наставником, щирим патріотом України, справжнім волонтером, людиною, яку поважали за високий професіоналізм, працелюбність, чесність, принциповість, далекоглядність,

– написали там.

У відділі краєзнавства Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки повідомили, що Юрій Телячий був автором понад 260 наукових праць, зокрема, близько 30 монографій та посібників.