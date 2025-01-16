Деталі передає 24 Канал з посиланням на поліцію.

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Що відомо про жахливу ДТП у Вінниці

На відео, які поширюють у мережі, добре видно, як дівчата йдуть пішохідним переходом. Вони пропускають автобус, далі дивляться в інший бік, чи не їде машина, а відтак ідуть "зеброю". Їх пропускають велика автівка та маршрутка, проте в останній момент перед маршруткою вилітає "Мерседес". Водій вискочив з іншої смуги та вилетів на перехід.

Від удару дівчат відкинуло далеко на дорогу. Люди з тротуару кинулися до них, також на допомогу вибігли деякі водії.

Місце аварії у Вінниці / Фото Нацполіція

Очевидці показали відео, де помітно, що водій "Мерседеса" просто їхав зигзагами по дорозі, обганяючи інші автівки.

Двоє дівчат, віком по 19 років, переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. З тілесними ушкодженнями вони госпіталізовані,

– написали в поліції.

У ЗМІ додали, що дівчата в тяжкому стані.

Правоохоронці повідомили, що водій – 22-річний мешканець Тульчинського району. Він наїхав на пішоходів близько 16:20 на вулиці Театральній.

Хлопця затримали. Наразі він у СІЗО і буде там до обрання запобіжного заходу. Горе-водію загрожує до восьми років тюрми.

Слідчі почали провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Вони готують матеріали для повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.