Деталі передає 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Чи правда горів потяг на Рівненщині 16 січня
Місцеві телеграм-канали поширили відео буцімто з потяга сполученням Здолбунів – Сарни. Після інциденту потяг нібито рушив далі.
Загорівся потяг під час руху з пасажирами сполученням Здолбунів – Сарни. Наразі пожежу ліквідовано. Що саме сталося і чи є постраждалі – невідомо,
– написав паблік "Рівне Головне".
На відео, які поширюють у мережі, видно пожежу на даху або всередині вагона. А також іскри, які летять від вогню.
"Та ну наф**", – каже користувач у ролику.
Дивіться відео, заявлене як пожежа в потязі на Рівненщині
Речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Рівненщини Олеся Терещук повідомила журналістам, що рятувальники не виявили пожежі.
Про подію повідомили о 17:40. На місце відправили дві пожежні цистерни та оперативно-координаційний центр. Утім, працівники ДСНС не виявили пожежі, коли приїхали на місце гаданого інциденту.
Поїзди горіли не раз
На новинних сайтах можна знайти повідомлення про пожежі, в яких фігурує поїзд Сарни – Здолбунів. Але всі вони були кілька років тому. Або й десять років тому.
Вогонь охопив машинне відділення поїзда Сарни – Здолбунів у 2019 році. Тоді довелося евакуювати пасажирів і залучати для гасіння спеціальний пожежний поїзд. У 2018 році горів дизель-поїзд сполученням Удрицьк – Сарни – Здолбунів. У 2014-му – приміський дизель-поїзд сполученням Сарни – Здолбунів.