Они обнаружили подозреваемого в хлеву заброшенного дома и позвонили к правоохранителям. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Черниговской области Наталья Слабеняк.

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Установили, что 44-летний мужчина почти месяц скрывался в окрестных полях. По его словам, он питался преимущественно яблоками, а спал в емкости из-под удобрений,

– сказала она.

Пресс-секретарь добавила, что полицейские задержали подозреваемого, ему грозит до 15 лет заключения.

Что известно о жутком убийстве