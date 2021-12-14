Вони виявили підозрюваного в хліві закинутого обійстя та зателефонувати до правоохоронців. Про це повідомила речниця поліції Чернігівської області Наталія Слабеняк.
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Встановили, що 44-річний чоловік майже місяць переховувався у навколишніх полях. За його словами, він харчувався переважно яблуками, а спав у міскості з-під добрив,
– сказала вона.
Речниця додала, що поліцейські затримали підозрюваного, йому загрожує до 15 років ув'язнення.
Що відомо про моторошне вбивство
- У селі Кладьківка на Чернігівщині 14 листопада чоловік на очах в чотирьох дітей убив їхню матір.
- За кілька годин до цього неповнолітні телефонували до поліції та повідомили, що батько б'є маму.
- Однак копам не вдалося допомогти, оскільки дівчинка не назвала точну адресу свого будинку.
- Правоохоронці прибули за викликом, обійшли кілька будинків, але не виявили фактів насильства.
- Вже о 1:35 ночі подзвонив чоловік, який повідомив, що його сусід вбив співмешканку. На місці злочину копи виявили тіло жінки з ознаками насильства. Підозрюваний з місця злочину втік.
- Злочинцю заочно оголосили підозру в убивстві та оголосили його у загальнодержавний розшук.