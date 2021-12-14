Вони виявили підозрюваного в хліві закинутого обійстя та зателефонувати до правоохоронців. Про це повідомила речниця поліції Чернігівської області Наталія Слабеняк.

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Встановили, що 44-річний чоловік майже місяць переховувався у навколишніх полях. За його словами, він харчувався переважно яблуками, а спав у міскості з-під добрив,

– сказала вона.

Речниця додала, що поліцейські затримали підозрюваного, йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Що відомо про моторошне вбивство