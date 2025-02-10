В Швейцарии из-за ошибки выключился энергоблок АЭС из-за ошибки

На севере Швейцарии 10 февраля внезапно прекратил работу второй энергоблок атомной электростанции Бецнау. Причиной стала некорректная работа во время планового осмотра, что и повлекло ошибку.

После консультации со специалистами, энергоблок планируют перезапустить, передает 24 Канал со ссылкой на Tages-Anzeiger.

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Отключение энергоблока в Швейцарии

Оператор АЭС сообщил, что инцидент произошел в 13:05 во время испытания энергоблока. По его словам, АЭС находился в безопасном состоянии, а персонал проводил действия, соответствующие установленным инструкциям для работников.

Об инциденте сообщили швейцарскую Федеральную инспекцию по ядерной безопасности. После консультации со специалистами, планируют осуществить перезапуск энергоблока в неядерной части.

Во время этого может возникнуть белый водяной пар, но он не будет представлять угрозы для населения или окружающей среды.

К слову, из-за опасений относительно безопасности после аварии на АЭС Фукусима в Японии в 2018 году в Швейцарии отказались от строительства АЭС. Однако сейчас власти готовит изменения по этому вопросу, а мораторий хотят отменить.

Местное правительство сообщило, что запрет несовместим с целью технологической открытости, а также создает риски для вывода из эксплуатации АЭС, действующих, а именно 4.