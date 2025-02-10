ЕС должен быть полностью независимым от России

Об этом заявил член Европейской комиссии Дан Йоргенсен, ответственный за вопросы энергетики и жилищного хозяйства, передает 24 Канал со ссылкой на LRT.

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Йоргенсен отметил, что синхронизация энергетических систем стран Балтии с Европейским Союзом будет способствовать снижению цен на электроэнергию. Это касается отключения Литвы, Латвии и Эстонии от энергосети России и их интеграции в европейскую энергосистему.

Напомним! Синхронизация энергосистем стран Балтии с сетью ЕС была успешно завершена на 10 месяцев раньше запланированного срока.

Член Еврокомиссии отметил необходимость полной энергетической независимости Европы от России.

Нет сомнений, что энергетическая политика - это также политика безопасности. К сожалению, сегодня мы находимся в ужасной ситуации в Европе, где Россия жестоко напала на Украину. Это влияет на всех нас. Прежде всего это показывает, что мы должны быть независимыми. Мы должны быть на 100% независимыми от энергоресурсов из России и ее энергетических систем,

– утверждает Йоргенсен.

Инвестиции ЕС в энергонезависимость стран Балтии

ЕС инвестировал более 1,2 миллиарда евро в энергетическую независимость стран Балтии и Польши. Дан Йоргенсен заявил, что эти средства являются важной составляющей достижения энергетической безопасности в регионе.

1,2 млрд евро – это большая сумма денег. Но они предназначены для важной цели для всех нас. Синхронизация поможет всему региону достичь большей интеграции энергетических систем. Это облегчит декарбонизацию, позволит стать более конкурентоспособными,

– отметил член Еврокомиссии.

Обратите внимание! Общий объем инвестиций в проект, охватывающий Литву, Латвию, Эстонию и Польшу, превышает 1,6 млрд евро. Из них 1,2 миллиарда евро – это средства, выделенные из фондов Европейского союза.