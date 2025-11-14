Света будет больше: когда будут действовать отключения 15 ноября
- 15 ноября в большинстве регионов Украины будут применены меры ограничения потребления электроэнергии из-за российских ударов по энергетике.
- Графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59, а ограничения мощности - для промышленных потребителей.
В большинстве регионов Украины 15 ноября будут применять меры ограничения потребления. Графики будут действовать в течение всех суток.
Причиной отключений стали массированные удары России по энергетике. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
Как будут выключать свет 15 ноября?
В субботу, 15 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления.
Причиной стали российские массированные обстрелы энергетики днями ранее.
Графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 – объемом от 1,5 до 3,5 очередей.
Графики ограничения мощности будут действовать с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.
Время и объем применения ограничений еще могут измениться. В Укрэнерго призывают потреблять электроэнергию экономно, когда она есть.
Почему ситуация в энергосистеме обещает улучшиться?
Ограничения электроснабжения в Украине уменьшатся из-за улучшения погодных условий.
Также в выходные потребление традиционно меньше.
В то же время прогнозы делать сложно, ведь Россия продолжает попытки парализовать украинскую энергосистему.