Света будет больше: когда будут действовать отключения 15 ноября

В большинстве регионов Украины 15 ноября будут применять меры ограничения потребления. Графики будут действовать в течение всех суток.

Причиной отключений стали массированные удары России по энергетике. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Как будут выключать свет 15 ноября?

В субботу, 15 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления.

Причиной стали российские массированные обстрелы энергетики днями ранее.

Графики почасовых отключений будут действовать с 00:00 до 23:59 – объемом от 1,5 до 3,5 очередей.

Графики ограничения мощности будут действовать с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.

Время и объем применения ограничений еще могут измениться. В Укрэнерго призывают потреблять электроэнергию экономно, когда она есть.

Почему ситуация в энергосистеме обещает улучшиться?