Світла буде більше: коли діятимуть відключення 15 листопада

У більшості регіонів України 15 листопада будуть застосовувати заходи обмеження споживання. Графіки діятимуть протягом усієї доби.

Причиною відключень стали масовані удари Росії по енергетиці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Як вимикатимуть світло 15 листопада?

У суботу, 15 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

Причиною стали російські масовані обстріли енергетики днями раніше.

Графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 – обсягом від 1,5 до 3,5 черг.

Графіки обмеження потужності діятимуть з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Час та обсяг застосування обмежень ще можуть змінитись. В Укренерго закликають споживати електроенергію ощадливо, коли вона є.

Чому ситуація в енергосистемі обіцяє покращитися?