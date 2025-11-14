Коли в Україні "стане менше" графіків відключень світла?

Однак зробити точний прогноз важко через російські удари, пише 24 Канал з посиланням на очільника Укренерго Віталія Зайченко.

Прогнози в наш час, мабуть, така невдячна історія. Це досить важко прогнозувати з урахування того, коли будуть російські атаки не енергосистему,

– сказав Зайченко.

Але якщо говорити взагалі по енергосистемі, як зазначив очільник Укренерго, то найближчими днями очікується сонячна погода.

Також у компанії прогнозують зниження споживання світла. Причиною тому є вихідні.

Важливо! Тому тривалість обмежень для споживачів у суботу та неділю буде зменшена.

Чому не всі регіони України мають графіки відключення?

Графіки відключень електроенергії залежать від російських атак. Таке пояснення надали в Міненерго.

Річ у тім, що частина регіонів країни більше постраждали від російських атак, а частина – менше.

Оскільки в нас об’єднана енергосистема, то зумовлена російськими атаками проблема енергодефіциту створює необхідність покриття споживання у постраждалих від обстрілів регіонах за рахунок об’єктів генерації в інших областях,

– йдеться у повідомленні.

У відомстві розповіли: електроенергія передається магістральними та розподільними мережами, і імпортована – через інтерконектори. Проте енергосистема України не проєктувалась з урахуванням атак.

Можливості для передачі енергії від електростанцій до споживачів на великій відстані є обмеженими.

Зауважте! Тому доводиться запроваджувати обмеження у регіонах на шляху від об’єктів генерації та міждержавних інтерконекторів (через які здійснюється імпорт) до розподільних мереж енергодефіцитних регіонів.

У яких регіонах можуть скасувати відключення?