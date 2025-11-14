Когда в Украине "станет меньше" графиков отключений света?
Однако сделать точный прогноз трудно из-за российских ударов, пишет 24 Канал со ссылкой на главу Укрэнерго Виталия Зайченко.
Прогнозы в наше время, видимо, такая неблагодарная история. Это довольно трудно прогнозировать с учетом того, когда будут российские атаки не энергосистему,
– сказал Зайченко.
Но если говорить вообще по энергосистеме, как отметил глава Укрэнерго, то в ближайшие дни ожидается солнечная погода.
Также в компании прогнозируют снижение потребления света. Причиной тому являются выходные.
Важно! Поэтому продолжительность ограничений для потребителей в субботу и воскресенье будет уменьшена.
Почему не все регионы Украины имеют графики отключения?
Графики отключений электроэнергии зависят от российских атак. Такое объяснение предоставили в Минэнерго.
Дело в том, что часть регионов страны больше пострадали от российских атак, а часть – меньше.
Поскольку у нас объединенная энергосистема, то обусловленная российскими атаками проблема энергодефицита создает необходимость покрытия потребления в пострадавших от обстрелов регионах за счет объектов генерации в других областях,
– говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали: электроэнергия передается магистральными и распределительными сетями, и импортирована – через интерконнекторы. Однако энергосистема Украины не проектировалась с учетом атак.
Возможности для передачи энергии от электростанций к потребителям на большом расстоянии ограничены.
Обратите внимание! Поэтому приходится вводить ограничения в регионах на пути от объектов генерации и межгосударственных интерконнекторов (через которые осуществляется импорт) в распределительные сети энергодефицитных регионов.
В каких регионах могут отменить отключения?
Даже после улучшения ситуации со светом, не получится включать его по всей стране. Например, в прифронтовых регионах могут сохраняться отключения.
В то же время на западе Украины ситуация значительно лучше. Поэтому жителям этих областей можно надеяться на быстрое восстановление энергосистемы.