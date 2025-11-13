Когда ситуация в энергосистеме улучшится?

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" рассказал глава НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко, передает 24 Канал.

Глава Укрэнерго отметил, что не может гарантировать улучшение ситуации в энергосистеме в ближайшие несколько дней. Пока придется и в дальнейшем ограничивать потребление света для украинцев.

Мы вынуждены это делать, чтобы сохранить энергосистему,

– подчеркнул Зайченко.

Впрочем, по его словам, в среднесрочной перспективе ожидается улучшение в работе системы. Речь идет о нескольких неделях.

Если говорить о перспективе нескольких недель, то ситуация должна значительно улучшиться в энергосистеме,

– добавил Зайченко.

Почему ограничивают потребление света?

Проблемы в энергетической системе Украины возникают из-за массированных ударов России, которые не прекращаются. Особенно разрушительной стала атака 8 ноября, когда Москва запустила более 450 дронов и 45 ракет.

Тогда во время обстрела пострадали энергообъекты в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, отметили в Минэнерго.

Особенно сложная ситуация была в трех регионах:

на Полтавщине;

на Харьковщине;

и в Сумской области.

В Сумах были обесточены несколько объектов водоканала горожане испытывали перебои в электроснабжении.

На Полтавщине электроснабжение отсутствовало по всей территории Кременчуга, власть развернула Пункты несокрушимости.

В Харькове Укрэнерго вынуждено было вводить аварийные отключения. Метро работало лишь в режиме укрытия.

