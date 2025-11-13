Коли ситуація в енергосистемі покращиться?

Про це в етері національного телемарафону "Єдині новини" розповів голова НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, передає 24 Канал.

Очільник Укренерго наголосив, що не може гарантувати покращення ситуації в енергосистемі у найближчі кілька днів. Поки що доведеться й надалі обмежувати споживання світла для українців.

Ми змушені це робити, щоб зберегти енергосистему,
– наголосив Зайченко.

Втім, за його словами, у середньостроковій перспективі очікується поліпшення в роботі системи. Мова йде про кілька тижнів.

Якщо говорити про перспективу декількох тижнів, то ситуація має значно покращитися в енергосистемі,
– додав Зайченко.

Чому обмежують споживання світла?

Проблеми в енергетичній системі України виникають через масовані удари Росії, які не припиняються. Особливо руйнівною стала атака 8 листопада, коли Москва запустила понад 450 дронів і 45 ракет.

Тоді під час обстрілу постраждали енергооб'єкти у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях, зазначили у Міненерго.

Особливо складна ситуація була у трьох регіонах:

  • на Полтавщині;
  • на Харківщині;
  • та на Сумщині.

У Сумах були знеструмлені кілька об'єктів водоканалу містяни відчували перебої в електропостачанні.

На Полтавщині електропостачання було відсутнє по всій території Кременчука, влада розгорнула Пункти незламності.

У Харкові Укренерго змушене було вводити аварійні відключення. Метро працювало лиш в режимі укриття.

Що відомо про відключення світла?

  • Після таки 8 листопада у більшості регіонів України щодня запроваджують графіки погодинних відключень світла. енергетики продовжують відновлювальні роботи на уражених об'єктах.

  • Зокрема, 13 листопада через наслідки нещодавніх масованих ракетно-дронових атак у більшості областей України запроваджено обмеження споживання електроенергії. Протягом доби діятимуть ПГВ у межах від 2 до 4 черг, із найбільшим навантаженням у вечірній період.

  • У регіонах, де застосовуються ці графіки, додатково вводяться обмеження потужності для промислових підприємств та бізнесу, щоб стабілізувати енергосистему країни.

  • Тим часом ворог продовжує атакувати енергосистему. За даними Укренерго, станом на ранок було пошкоджене обладнання та знеструмлені споживачі у Дніпропетровській і Запорізькій областях. Окрім того, вночі були атаковані енергооб’єкти на Одещині.