Коли виник форс-мажор?

Надзвичайні обставини виникли 8 листопада, близько 5 години ранку, передає 24 Канал з посиланням на АТ "Полтаваобленерго".

Через цю ситуацію "Полтаваобленерго" втратило можливість отримувати електричну енергію з об'єднаної енергетичної системи, зокрема, й належної якості.

Це унеможливило у встановлений термін та відповідно до встановлених стандартів якості виконання Товариством зобов’язань згідно з чинними договорами про надання послуг з розподілу електричної енергії,

– йдеться у повідомленні.

Компанія зазначає, що через форс-мажор відклала термін виконання зобов'язань як оператора системи розподілу електроенергії.

Вони надалі відкладаються до того часу, поки не усунуть пошкодження в енергосистемі та відновлять електричні мережі.

Чому виникли форс-мажорні обставини?

Нагадаємо, 8 листопада російська армія масово атакувала енергетичну систему України, запустивши понад 450 дронів і 45 ракет. Під обстріл потрапили об'єкти у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях, розповіли у Міненерго.

Через обстріли сталися знеструмлення. За словами міністерки енергетики Світлани Гринчук, особливо складна ситуація була у трьох регіонах:

у Харківські області;

у Сумській області;

та на Полтавщині.

У Полтавській області тоді, зокрема, постраждав Кременчук. Електропостачання було відсутнє по всій території міста, тому влада розгорнула Пункти незламності. Також тамтешній водоканал перевели на резервне живлення генераторів та ввели графіки подачі води.

Надзвичайна ситуація виникла і в Горішніх Плавнях. Після ударів по енергетиці місто було знеструмлене. Комунальникам довелося відновлювати постачання води, водовідведення й теплової енергії.

