Які наслідки російських обстрілів?

Наразі на пошкоджених об'єктах працюють енергетики, де дозволяє безпекова ситуація, передає 24 Канал з посиланням на "Укренерго".

Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу,

– повідомили у відомстві.

Однак через наслідки попередніх масованих атак Росії на енергетику наразі у більшості регіонів доводиться застосовувати обмеження споживання електроенергії.

До кінця доби 12 листопада діятимуть графіки погодинних відключень світла .

. Обмежувати споживання планують від 2 до 4 черг.

Також протягом усього дня у тих регіонах, де діють погодинні графіки, також застосовуватимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Важливо! Разом з тим час та обсяг застосування обмежень світла можуть змінитись. Тому в Укренерго радять стежити за інформацією на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Яка ситуація в енергосистемі?

Наразі споживання електроенергії в Україні залишається стабільно високим.

12 листопада о 9 ранку воно було на тому ж рівні, що й у вівторок.

А 11 листопада, добовий максимум споживання зафіксували увечері.

Тому енергетики нагадують про необхідність ощадливого споживання електроенергії.

Будь ласка, обмежте сьогодні користування потужними електроприладами, перенесіть енергоємні процеси на нічний час, коли навантаження на енергосистему найменше,

– наголосили в "Укренерго".

Зауважте! Енергетики підкреслюють, що економія електроенергії кожним споживачем сприятиме меншій тривалості часу відключень світла.

Як росіяни атакують енергосистему України?