Какие последствия российских обстрелов?

Сейчас на поврежденных объектах работают энергетики, где позволяет ситуация с безопасностью, передает 24 Канал со ссылкой на "Укрэнерго".

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу,
– сообщили в ведомстве.

Однако из-за последствий предыдущих массированных атак России на энергетику сейчас в большинстве регионов приходится применять ограничения потребления электроэнергии.

  • До конца суток 12 ноября будут действовать графики почасовых отключений света.
  • Ограничивать потребление планируют от 2 до 4 очередей.

Также в течение всего дня в тех регионах, где действуют почасовые графики, также будут применять ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Важно! Вместе с тем время и объем применения ограничений света могут измениться. Поэтому в Укрэнерго советуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Какова ситуация в энергосистеме?

Сейчас потребление электроэнергии в Украине остается стабильно высоким.

  • 12 ноября в 9 утра оно было на том же уровне, что и во вторник.
  • А 11 ноября, суточный максимум потребления зафиксировали вечером.

Поэтому энергетики напоминают о необходимости экономного потребления электроэнергии.

Пожалуйста, ограничьте сегодня пользование мощными электроприборами, перенесите энергоемкие процессы на ночное время, когда нагрузка на энергосистему меньше,
– отметили в "Укрэнерго".

Обратите внимание! Энергетики подчеркивают, что экономия электроэнергии каждым потребителем будет способствовать меньшей продолжительности времени отключений света.

Как россияне атакуют энергосистему Украины?

  • Россия изменила тактику своих ударов, сосредоточившись на целенаправленных атаках по конкретным объектам, в частности по тепловым электростанциям. Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, ранее россияне хаотично обстреливали территорию всей Украины, а теперь выбрали более прицельную стратегию, направленную на уничтожение критически важной инфраструктуры.

  • Оккупанты также не отказываются от атак на западные регионы, где расположены газовые хранилища и другие стратегические объекты хранения топлива. Такие действия имеют целью дестабилизировать энергетическую систему страны накануне зимнего периода.

  • Однако эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев отметил, что именно западные области могут легче пережить периоды отключений света. Благодаря выгодному географическому положению они имеют лучший доступ к импортируемой электроэнергии.