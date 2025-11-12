Какие последствия российских обстрелов?
Сейчас на поврежденных объектах работают энергетики, где позволяет ситуация с безопасностью, передает 24 Канал со ссылкой на "Укрэнерго".
Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу,
– сообщили в ведомстве.
Однако из-за последствий предыдущих массированных атак России на энергетику сейчас в большинстве регионов приходится применять ограничения потребления электроэнергии.
- До конца суток 12 ноября будут действовать графики почасовых отключений света.
- Ограничивать потребление планируют от 2 до 4 очередей.
Также в течение всего дня в тех регионах, где действуют почасовые графики, также будут применять ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Важно! Вместе с тем время и объем применения ограничений света могут измениться. Поэтому в Укрэнерго советуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго в своем регионе.
Какова ситуация в энергосистеме?
Сейчас потребление электроэнергии в Украине остается стабильно высоким.
- 12 ноября в 9 утра оно было на том же уровне, что и во вторник.
- А 11 ноября, суточный максимум потребления зафиксировали вечером.
Поэтому энергетики напоминают о необходимости экономного потребления электроэнергии.
Пожалуйста, ограничьте сегодня пользование мощными электроприборами, перенесите энергоемкие процессы на ночное время, когда нагрузка на энергосистему меньше,
– отметили в "Укрэнерго".
Обратите внимание! Энергетики подчеркивают, что экономия электроэнергии каждым потребителем будет способствовать меньшей продолжительности времени отключений света.
Как россияне атакуют энергосистему Украины?
Россия изменила тактику своих ударов, сосредоточившись на целенаправленных атаках по конкретным объектам, в частности по тепловым электростанциям. Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, ранее россияне хаотично обстреливали территорию всей Украины, а теперь выбрали более прицельную стратегию, направленную на уничтожение критически важной инфраструктуры.
Оккупанты также не отказываются от атак на западные регионы, где расположены газовые хранилища и другие стратегические объекты хранения топлива. Такие действия имеют целью дестабилизировать энергетическую систему страны накануне зимнего периода.
Однако эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев отметил, что именно западные области могут легче пережить периоды отключений света. Благодаря выгодному географическому положению они имеют лучший доступ к импортируемой электроэнергии.