Какие последствия российских обстрелов?

Сейчас на поврежденных объектах работают энергетики, где позволяет ситуация с безопасностью, передает 24 Канал со ссылкой на "Укрэнерго".

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу,

– сообщили в ведомстве.

Однако из-за последствий предыдущих массированных атак России на энергетику сейчас в большинстве регионов приходится применять ограничения потребления электроэнергии.

До конца суток 12 ноября будут действовать графики почасовых отключений света .

. Ограничивать потребление планируют от 2 до 4 очередей.

Также в течение всего дня в тех регионах, где действуют почасовые графики, также будут применять ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Важно! Вместе с тем время и объем применения ограничений света могут измениться. Поэтому в Укрэнерго советуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Какова ситуация в энергосистеме?

Сейчас потребление электроэнергии в Украине остается стабильно высоким.

12 ноября в 9 утра оно было на том же уровне, что и во вторник.

А 11 ноября, суточный максимум потребления зафиксировали вечером.

Поэтому энергетики напоминают о необходимости экономного потребления электроэнергии.

Пожалуйста, ограничьте сегодня пользование мощными электроприборами, перенесите энергоемкие процессы на ночное время, когда нагрузка на энергосистему меньше,

– отметили в "Укрэнерго".

Обратите внимание! Энергетики подчеркивают, что экономия электроэнергии каждым потребителем будет способствовать меньшей продолжительности времени отключений света.

Как россияне атакуют энергосистему Украины?