В Укренерго розповіли, якими будуть обмеження у середу, передає 24 Канал.

Як відключатимуть світло 12 листопада?

12 листопада відключення світла будуть тривати впродовж усієї доби.

Час і обсяг застосування обмежень такі:

з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг для побутових споживачів,

з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися. Варто стежити за інформацією на офіційних сторінках ваших обленерго.

Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!

– просять енергетики.