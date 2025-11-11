В Укренерго розповіли, якими будуть обмеження у середу, передає 24 Канал.
Дивіться також Перейшли на концентровані обстріли, – ексспівробітник СБУ назвав важливу деталь тактики росіян
Як відключатимуть світло 12 листопада?
12 листопада відключення світла будуть тривати впродовж усієї доби.
Час і обсяг застосування обмежень такі:
з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2 до 4 черг для побутових споживачів,
з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися. Варто стежити за інформацією на офіційних сторінках ваших обленерго.
Коли електроенергія з'являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!
– просять енергетики.