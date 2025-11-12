Як може змінитися ситуація зі світлом в Україні
Ситуація з енергосистемою в Україні може змінитися, якщо Уряд зосередиться на раціональному розподілення фінансування, про це в розмові з 24 Каналом повідомив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.
За словами експерта, в Укренерго є позитивні результати. Тому така існує ймовірність, що частину графіків скасують взагалі, а інші значно скоротять.
На що розраховувати різним регіонам країни
Стан енергосистеми в різних областях України відрізняється, тому навіть після поліпшення ситуації, відразу вмикати світло всім не вийде.
- Найкраща ситуація може бути в областях Західної України. Там ситуація краща, тому можна сподіватися на швидке відновлення енергосистеми.
- Натомість у прифронтовій частині України тривалий час можуть зберігатися 3-4 черги відключень.
Що робити, щоб відключення скасували
Для поліпшення ситуації зі світлом по всій країні треба сконцентрувати увагу на установці малих енергетичних установок і їхньому приєднанні до загальної енерегтичної системи.
Потрібно, щоб уряд спростив цю процедуру. І здешевив її. Потрібно стимулювати бізнес, щоб він ці установки купляв, встановлював, треба змінювати ці підходи… Треба змінити пріоритети в фінансуванні якнайшвидше,
– каже Геннадій Рябцев.
Тобто тільки після кардинальних змін у фінансуванні, ДТЕК зможе скасувати графіки або зменшити їх кількість.
Ситуація в енергосистемі: останні новини
- За минулу добу ворог завдав ударів по енергооб'єктах у кількох областях.
- Рівень напруги залишається нестабільним, особливо ввечері. Енергетики нагадують про ощадливе споживання електроенергії.