Причиною відключень стали масовані удари Росії по енергетиці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Дивіться також Життя без графіків: які області можуть уникнути відключень світла
Як вимикатимуть світло 15 листопада?
У суботу, 15 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.
Причиною стали російські масовані обстріли енергетики днями раніше.
Графіки погодинних відключень діятимуть з 00:00 до 23:59 – обсягом від 1,5 до 3,5 черг.
Графіки обмеження потужності діятимуть з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
Час та обсяг застосування обмежень ще можуть змінитись. В Укренерго закликають споживати електроенергію ощадливо, коли вона є.
Чому ситуація в енергосистемі обіцяє покращитися?
Обмеження електропостачання в Україні зменшаться через покращення погодних умов.
Також у вихідні споживання є традиційно меншим.
Водночас прогнози робити складно, адже Росія продовжує спроби паралізувати українську енергосистему.