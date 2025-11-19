Во всех регионах будут действовать вынужденные отключения: когда не будет света 20 ноября
- 20 ноября во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии с 00:00 до 23:59.
- Для промышленных потребителей введут ограничения мощности.
Украинцы продолжают ощущать последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты. В четверг, 20 ноября, вынужденно будут применять меры по ограничению потребления.
Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго. В национальной энергетической компании рассказали о времени и объеме отключений света.
Когда будут выключать свет 20 ноября?
Графики почасовых отключений будут действовать для украинцев во всех регионах. Отключение объемом от 2,5 до 4 очередей будут продолжаться с 00:00 до 23:59.
Кроме того, одновременно для промышленных потребителей введут графики ограничения мощности. Однако время и объем могут измениться.
Обратите внимание! За информацией можно следить на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Также в Укрэнерго призвали к экономному потреблению электроэнергии.
Какова ситуация в энергосистеме?
- Напомним, 19 ноября состоялась очередная массированная ракетно-дроновая российская атака на украинскую энергосистему. В результате ударов повреждено оборудование, в нескольких областях произошли отключения электроэнергии.
- Россияне нанесли удары по объектам в Харьковской, Черниговской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской и Донецкой областях.
- В отдельных регионах были вынуждены применить аварийные отключения, в частности в Прикарпатье, Тернопольской, Львовской, Волынской и других областях.