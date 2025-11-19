Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго. В национальной энергетической компании рассказали о времени и объеме отключений света.

Когда будут выключать свет 20 ноября?

Графики почасовых отключений будут действовать для украинцев во всех регионах. Отключение объемом от 2,5 до 4 очередей будут продолжаться с 00:00 до 23:59.

Кроме того, одновременно для промышленных потребителей введут графики ограничения мощности. Однако время и объем могут измениться.

Обратите внимание! За информацией можно следить на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Также в Укрэнерго призвали к экономному потреблению электроэнергии.