Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Укренерго. У національній енергетичній компанії розповіли про час і обсяг відключень світла.
Коли вимикатимуть світло 20 листопада?
Графіки погодинних відключень діятимуть для українців у всіх регіонах. Вимкнення обсягом від 2,5 до 4 черг триватимуть з 00:00 до 23:59.
Окрім того, водночас для промислових споживачів введуть графіки обмеження потужності. Однак час і обсяг можуть змінитися.
Зауважте! За інформацією можна стежити на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Також в Укренерго закликали до ощадливого споживання електроенергії.