Россия уже перешла к тактике ударов по энергетике, поэтому украинцев призывают готовиться к возможным отключениям света. К сожалению, такой подход страны-агрессора неизменен уже 3 года.

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в эфире 24 Канала рассказал, что каждый из нас может помочь, потребляя меньше электроэнергии. Впрочем это не означает, что нужно ограничивать себя тогда, когда есть питание.

Читайте также Атаки имеют высокую цену: Украине придется потратить на газ миллиарды долларов

Как украинцам готовиться к зиме?

Нужно рационально использовать те ресурсы, которые у нас есть, а также создать для себя определенные предохранители, чтобы воспользоваться ими в случае, если исчезнет энергоснабжение. Это может произойти в результате очередного удара, или после команды диспетчера Укрэнерго.

В первую очередь нужны автономные источники питания, но только те, которые разрешены для использования. Например, раздаются призывы устанавливать буржуйки в многоквартирных домах на случай, если не будет тепла. Но многие люди не понимают, что этого нельзя делать.

Это должны быть системы, которые безопасны, изготовленные на соответствующих предприятиях. Также позаботьтесь, пожалуйста, о тепловом изолировании помещений о том, чтобы не отапливать окружающую среду дефицитной тепловой энергией,

– подчеркнул Геннадий Рябцев.

Если вы это сделаете, то потребует значительно меньше энергии для того, чтобы обеспечить себе комфортные условия проживания. Все рекомендации относительно того, как осуществлять тепловое изолирование есть в открытом доступе, в частности на сайте Госэнергоэффективности.

Там можно найти рекомендации относительно того, что нужно купить, установить и как создать для себя комфортные условия проживания в военное время.

"Не забывайте иметь в своих домах резервные запасы питьевой и технической воды, аккумуляторные батареи, павербанки и различных устройств, которые позволят запитать важнейшие для вас приборы в случае отключений", – подытожил эксперт по вопросам энергетики.

Какая ситуация со светом в Украине: последние новости