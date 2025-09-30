Утром 30 сентября российская армия ударила по энергетике Украины. На этот раз целью стала Черниговская область.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на АО "Черниговоблэнерго".

Что известно об обстреле Черниговщины?

Сообщается, что под атакой оказался энергетический объект на Бобровиччине. В результате без света более 26 тысяч абонентов в городе Бобровица и близлежащих населенных пунктах.

Энергетики уже приступили к восстановлению, однако выполняться оно будет с учетом ситуации безопасности,

– указали в облэнерго.

Энергетики напомнили об информационной тишине и мерах собственной безопасности. Они призвали не приближаться к объектам энергетической инфраструктуры во время тревоги, поскольку они являются стратегическими целями врага.

По информации начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, Нежинский район атаковали российские беспилотники. Предварительно, это были "Герани". На местах попаданий возникли пожары – возгорания ликвидировали.

Что известно об атаках по Украине?