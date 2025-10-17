Отключения в Украине могут возобновиться в ближайшие часы, – Укрэнерго
- Укрэнерго планирует аварийные отключения электроэнергии во время вечернего максимума потребления.
- Председатель правления НЭК "Укрэнерго" отметил, что россияне атакуют энергетику тактикой "выжженной земли", но энергетики продолжают восстанавливать пораженные объекты.
В пятницу, 17 октября, в Украине планируется применение аварийных отключений электроэнергии во время вечернего максимума потребления. В восточной части страны возможно возобновление отключений в ближайшие часы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий председателя правления НЭК "Укрэнерго" Виталия Зайченко в эфире телемарафона.
Что говорят в Укрэнерго об отключении света?
По данным Зайченко, графики аварийных отключений частично применяются к бытовым потребителям. Эти ограничения будут в период прохождения вечернего максимума нагрузки и, возможно, в ближайший час по восточной части Украины.
Председатель правления НЭК "Укрэнерго" также отметил, что россияне перешли к тактике "выжженной земли" при атаках на энергетику, уничтожая последовательно целые энергорайоны. При этом от ударов особенно страдают теплоэлектроцентрали.
Однако энергетики продолжают восстанавливать объекты, которые уже были поражены десятки раз, и обеспечивают свет для жителей Украины. Зайченко добавил, что около половины автотрансформаторов системы передачи имеют защиту от дроновых атак.
Какая ситуация в энергосистеме: коротко о главном
Россия продолжает атаковать энергетику Украины, что может привести к временным отключениям света в отдельных регионах. Эксперты считают, что сценарии на зиму оптимистичные, но ремонт сетей в пострадавших регионах потребует времени.
Стоит заметить, что в Украине существуют три вида графиков: СГАВ (специальные графики аварийных отключений), ГАВ (графики аварийных отключений) и ГПВ (графики почасовых отключений), каждый из которых имеет разную структуру и методы применения.
В 10:26 17 октября аварийные отключения в Киеве и Киевской области отменили. В 12:49 экстренные отключения света закончились на Днепропетровщине, впоследствии к ней также добавилась Полтавщина. На Сумщине ГАВ действуют для 1 и 2 очереди потребителей.