В пятницу, 17 октября, в Украине планируется применение аварийных отключений электроэнергии во время вечернего максимума потребления. В восточной части страны возможно возобновление отключений в ближайшие часы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий председателя правления НЭК "Укрэнерго" Виталия Зайченко в эфире телемарафона.

Смотрите также В Киеве и области отменили экстренные отключения света

Что говорят в Укрэнерго об отключении света?

По данным Зайченко, графики аварийных отключений частично применяются к бытовым потребителям. Эти ограничения будут в период прохождения вечернего максимума нагрузки и, возможно, в ближайший час по восточной части Украины.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" также отметил, что россияне перешли к тактике "выжженной земли" при атаках на энергетику, уничтожая последовательно целые энергорайоны. При этом от ударов особенно страдают теплоэлектроцентрали.

Однако энергетики продолжают восстанавливать объекты, которые уже были поражены десятки раз, и обеспечивают свет для жителей Украины. Зайченко добавил, что около половины автотрансформаторов системы передачи имеют защиту от дроновых атак.

Какая ситуация в энергосистеме: коротко о главном