Відключення в Україні можуть поновитися в найближчі години, – Укренерго
- Укренерго планує аварійні відключення електроенергії під час вечірнього максимуму споживання.
- Голова правління НЕК "Укренерго" зазначив, що росіяни атакують енергетику тактикою "випаленої землі", але енергетики продовжують відновлювати уражені об'єкти.
У п'ятницю, 17 жовтня, в Україні планується застосування аварійних відключень електроенергії під час вечірнього максимуму споживання. У східній частині країни можливе поновлення відключень у найближчі години.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар голови правління НЕК "Укренерго" Віталія Зайченка в ефірі телемарафону.
Що кажуть в Укренерго про відключення світла?
За даними Зайченка, графіки аварійних відключень частково застосовуються до побутових споживачів. Ці обмеження будуть у період проходження вечірнього максимуму навантаження і, можливо, у найближчу годину по східній частині України.
Голова правління НЕК "Укренерго" також наголосив, що росіяни перейшли до тактики "випаленої землі" при атаках на енергетику, знищуючи послідовно цілі енергорайони. При цьому від ударів особливо страждають теплоелектроцентралі.
Однак енергетики подовжують відновлювати об'єкти, які вже було уражено десятки разів, і забезпечують світло для мешканців України. Зайченко додав, що близько половини автотрансформаторів системи передачі мають захист від дронових атак.
Яка ситуація в енергосистемі: коротко про головне
Росія продовжує атакувати енергетику України, що може призвести до тимчасових відключень світла в окремих регіонах. Експерти вважають, що сценарії на зиму оптимістичні, але ремонт мереж у постраждалих регіонах потребуватиме часу.
Варто зауважити, що в Україні існують три види графіків: СГАВ (спеціальні графіки аварійних відключень), ГАВ (графіки аварійних відключень) та ГПВ (графіки погодинних вимкнень), кожен з яких має різну структуру та методи застосування.
О 10:26 17 жовтня аварійні відключення у Києві та на Київщині скасували. О 12:49 екстрені відключення світла закінчилися на Дніпропетровщині, згодом до неї також додалася Полтавщина. На Сумщині ГАВ діють для 1 та 2 черги споживачів.