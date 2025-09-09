Дональд Трамп заявил, что он готов перейти на "следующий этап" давления на Россию, вероятно, введя против нее санкции. Однако на самом деле он "держит в тонусе" именно Европу.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал министр иностранных дел Украины в 2014 – 2019 годах Павел Климкин, отметив, что это касается вопроса вторичных санкций и покупки европейцами российского газа. Трамп говорит откровенно и не будет рассматривать важные вопросы отдельно, Европа должна иметь четкую позицию.

Почему Трамп вероятнее нажмет на ЕС, чем на Россию?

По словам экс-министра иностранных дел Украины, у Трампа есть примерно год для того, чтобы закончить российско-украинскую войну. Поэтому он не спешит. В то же время он использует нашу войну для игры в геополитику, чтобы давить отдельно на Индию, отдельно на Китай.

Когда он говорит о следующей волне, это означает, что он готов сделать это с европейцами. А для них наложение санкций на Индию и Китай – болезненная история, потому что Европа зависима от торговли с ними, от обмена технологиями. Поэтому США исходят из того, что давление на ключевых игроков желательно,

– объяснил он.

Именно поэтому европейцы осознают, что для них тяжелой темой будут не санкции против России, а вторичные санкции против других стран. Европа должна решить, будет ли она действовать в американском формате и что это будет для нее означать.

Климкин отметил, что разговор европейских лидеров с Трампом после заседания "Коалиции желающих" в Париже был не простым. Президент США недоволен, что Европа покупает сжиженный газ у России.

Хорошо, что Трамп об этом говорит, он обращает на это внимание, чтобы держать Европу в тонусе. Трамп идет, как бульдозер и не считается с внутренними проблемами европейских стран. Европа или уходит из США, или остается сама. С Трампом не получится "составить меню: ту играем, здесь нет". Это нормальное давление на Европу,

– подчеркнул он.

Экс-министр иностранных дел Украины добавил, что многие вопросы по безопасности Европа не может решить без Соединенных Штатов. Поэтому хорошо, что Трамп ведет откровенные разговоры.

