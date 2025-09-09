Идет, как бульдозер, – Климкин объяснил, почему Трамп вероятнее надавит на ЕС, чем на Россию
- Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Трамп вероятнее нажмет на ЕС, чем на Россию, именно это он мог иметь в виду в своих словах "о новом этапе".
- Президент США действует резко и откровенно, поэтому Европа должна решить, соглашается ли она на американский формат, или нет.
Дональд Трамп заявил, что он готов перейти на "следующий этап" давления на Россию, вероятно, введя против нее санкции. Однако на самом деле он "держит в тонусе" именно Европу.
Такое мнение в эфире 24 Канала высказал министр иностранных дел Украины в 2014 – 2019 годах Павел Климкин, отметив, что это касается вопроса вторичных санкций и покупки европейцами российского газа. Трамп говорит откровенно и не будет рассматривать важные вопросы отдельно, Европа должна иметь четкую позицию.
Почему Трамп вероятнее нажмет на ЕС, чем на Россию?
По словам экс-министра иностранных дел Украины, у Трампа есть примерно год для того, чтобы закончить российско-украинскую войну. Поэтому он не спешит. В то же время он использует нашу войну для игры в геополитику, чтобы давить отдельно на Индию, отдельно на Китай.
Когда он говорит о следующей волне, это означает, что он готов сделать это с европейцами. А для них наложение санкций на Индию и Китай – болезненная история, потому что Европа зависима от торговли с ними, от обмена технологиями. Поэтому США исходят из того, что давление на ключевых игроков желательно,
– объяснил он.
Именно поэтому европейцы осознают, что для них тяжелой темой будут не санкции против России, а вторичные санкции против других стран. Европа должна решить, будет ли она действовать в американском формате и что это будет для нее означать.
Климкин отметил, что разговор европейских лидеров с Трампом после заседания "Коалиции желающих" в Париже был не простым. Президент США недоволен, что Европа покупает сжиженный газ у России.
Хорошо, что Трамп об этом говорит, он обращает на это внимание, чтобы держать Европу в тонусе. Трамп идет, как бульдозер и не считается с внутренними проблемами европейских стран. Европа или уходит из США, или остается сама. С Трампом не получится "составить меню: ту играем, здесь нет". Это нормальное давление на Европу,
– подчеркнул он.
Экс-министр иностранных дел Украины добавил, что многие вопросы по безопасности Европа не может решить без Соединенных Штатов. Поэтому хорошо, что Трамп ведет откровенные разговоры.
Отношения США и Европы: коротко о последних новостях
- Европа признала, что она не справится с вопросом гарантий безопасности для Украины без Вашингтона. Европейцы стремятся, чтобы США оставались основным партнером в сфере обороны.
- Также европейцы сообщили, что российскую нефть покупают только Венгрия и Словакия. Однако в США подчеркнули, что все страны Европы покупают нефтепродукты, полученные из российской нефти на НПЗ Индии.
- Ранее некоторые американские чиновники обвинили Европу в том, что она позволяет Украине тянуть время для лучшей мирного соглашения и подталкивает украинский требовать от России нереалистичные территориальные уступки.