Йде, як бульдозер, – Клімкін пояснив, чому Трамп ймовірніше натисне на ЄС, ніж на Росію
- Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Трамп ймовірніше натисне на ЄС, ніж на Росію, саме це він міг мати на увазі у своїх словах "про новий етап".
- Президент США діє різко та відверто, тому Європа має вирішити, чи вона погоджується на американський формат, чи ні.
Дональд Трамп заявив, що він готовий перейти на "наступний етап" тиску на Росію, ймовірно, запровадивши проти неї санкції. Однак насправді він "тримає в тонусі" саме Європу.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив міністр закордонних справ України у 2014 – 2019 роках Павло Клімкін, зазначивши, що це стосується питання вторинних санкцій та купівлі європейцями російського газу. Трамп говорить відверто і не буде розглядати важливі питання окремо, Європа має мати чітку позицію.
Чому Трамп ймовірніше натисне на ЄС, ніж на Росію?
За словами ексміністра закордонних справ України, у Трампа є приблизно рік для того, щоб закінчити російсько-українську війну. Тому він не поспішає. Водночас він використовує нашу війну для гри в геополітику, щоб тиснути окремо на Індію, окремо на Китай.
Коли він каже про наступну хвилю, це означає, що він готовий зробити це з європейцями. А для них накладання санкцій на Індію та Китай – болюча історія, бо Європа залежна від торгівлі з ними, від обміну технологіями. Тому США виходять з того, що тиск на ключових гравців бажаний,
– пояснив він.
Саме через це європейці усвідомлюють, що для них важкою темою будуть не санкції проти Росії, а вторинні санкції проти інших країн. Європа має вирішити, чи буде вона діяти в американському форматі і що це буде для неї означати.
Клімкін зауважив, що розмова європейських лідерів з Трампом після засідання "Коаліції охочих" у Парижі була не простою. Президент США незадоволений, що Європа купує скраплений газ у Росії.
Добре, що Трамп про це говорить, він звертає на це увагу, щоб тримати Європу в тонусі. Трамп йде, як бульдозер і не зважає на внутрішні проблеми європейських країн. Європа або йде з США, або залишається сама. З Трампом не вийде "скласти меню: ту граємо, тут ні". Це нормальний тиск на Європу,
– підкреслив він.
Ексміністр закордонних справ України додав, що багато питань з безпеки Європа не може розв'язати без Сполучених Штатів. Тому добре, що Трамп веде відверті розмови.
Відносини США та Європи: коротко про останні новини
- Європа визнала, що вона не впорається з питанням гарантій безпеки для України без Вашингтону. Європейці прагнуть, щоб США залишались основним партнером у сфері оборони.
- Також європейці повідомили, що російську нафту купують лише Угорщина та Словаччина. Однак у США підкреслили, що всі країни Європи купують нафтопродукти, одержані з російської нафти на НПЗ Індії.
- Раніше деякі американські посадовці звинуватили Європу у тому, що вона дозволяє Україні тягнути час для кращої мирної угоди та підштовхує українців вимагати від Росії нереалістичні територіальні поступки.