Дональд Трамп заявив, що він готовий перейти на "наступний етап" тиску на Росію, ймовірно, запровадивши проти неї санкції. Однак насправді він "тримає в тонусі" саме Європу.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив міністр закордонних справ України у 2014 – 2019 роках Павло Клімкін, зазначивши, що це стосується питання вторинних санкцій та купівлі європейцями російського газу. Трамп говорить відверто і не буде розглядати важливі питання окремо, Європа має мати чітку позицію.

Чому Трамп ймовірніше натисне на ЄС, ніж на Росію?

За словами ексміністра закордонних справ України, у Трампа є приблизно рік для того, щоб закінчити російсько-українську війну. Тому він не поспішає. Водночас він використовує нашу війну для гри в геополітику, щоб тиснути окремо на Індію, окремо на Китай.

Коли він каже про наступну хвилю, це означає, що він готовий зробити це з європейцями. А для них накладання санкцій на Індію та Китай – болюча історія, бо Європа залежна від торгівлі з ними, від обміну технологіями. Тому США виходять з того, що тиск на ключових гравців бажаний,

– пояснив він.

Саме через це європейці усвідомлюють, що для них важкою темою будуть не санкції проти Росії, а вторинні санкції проти інших країн. Європа має вирішити, чи буде вона діяти в американському форматі і що це буде для неї означати.

Клімкін зауважив, що розмова європейських лідерів з Трампом після засідання "Коаліції охочих" у Парижі була не простою. Президент США незадоволений, що Європа купує скраплений газ у Росії.

Добре, що Трамп про це говорить, він звертає на це увагу, щоб тримати Європу в тонусі. Трамп йде, як бульдозер і не зважає на внутрішні проблеми європейських країн. Європа або йде з США, або залишається сама. З Трампом не вийде "скласти меню: ту граємо, тут ні". Це нормальний тиск на Європу,

– підкреслив він.

Ексміністр закордонних справ України додав, що багато питань з безпеки Європа не може розв'язати без Сполучених Штатів. Тому добре, що Трамп веде відверті розмови.

