Інвестиційний банкір Сергій Фурса в ефірі 24 Каналу зазначив, що США могли б посилити тиск на Росію, якби приєдналися до останнього пакета санкцій ЄС. Це завдало б додаткового удару по тіньовому флоту та скоротило обсяги російської нафти. Також Росія зазнала б нових обмежень для своїх фінансових інститутів.

США не запроваджують санкцій уже 9 місяців

Він додав, що з початку каденції Дональда Трампа, вже майже 9 місяців, нових санкцій з боку американців не було запроваджено. Така поведінка США дає сигнали російській економіці і їхнім партнерам, що все буде добре.

Ці сигнали є дуже небезпечними, і треба, щоб вони пішли у зворотному напрямку, щоб дати сигнал, що все буде погано, будемо тиснути. Тому будь-які американські санкції будуть доречні просто як сигнал,

– сказав Сергій Фурса.

Він додав, що будь-які санкції проти Росії мають ефект. За підрахунками самих росіян, обмеження щороку забирають у них близько 2% ВВП. Так, санкції не зруйнують Росію, але вони пригнічують її економіку та зменшують ресурси, доступні Володимиру Путіну.

Хто може стати фінансовим донором Москви?

"Питання у тому, що війна – це дуже дорого. І питання в тому, де росіяни знайдуть гроші на фінансування війни. Китай – єдине джерело грошей, доступне для Росії. Поки що напряму Китай ніколи не кредитував Росію. А тут мова йде про десятки мільярдів насправді", – сказав Фурса.

Він зазначив, що уряд дозволив китайським банкам купувати облігації для російських компаній. Нібито це є одним із досягнень нещодавньої зустрічі в Китаї між Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним. За його словами, якщо це справді відбудеться – це стане першим тривожним дзвіночком і фактично відкриттям скриньки Пандори.

Якщо говоримо про американські санкції, було б доречно, щоб Трамп унеможливив це шляхом погроз у бік будь-якого китайського банку, який купить такі російські облігації. Вони можуть не боятися Трампа, але жоден юридичний китайський суб’єкт не захоче потрапляти під американські санкції,

– сказав Фурса.

Він додав, що на рівні бізнесу ніхто не хоче мати справ із американськими санкціями – байдуже, чи йдеться про індійську, чи про китайську компанію.

