Инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире 24 Канала отметил, что США могли бы усилить давление на Россию, если бы присоединились к последнему пакету санкций ЕС. Это нанесло бы дополнительный удар по теневому флоту и сократило объемы российской нефти. Также Россия подверглась бы новым ограничениям для своих финансовых институтов.

США не вводят санкций уже 9 месяцев

Он добавил, что с начала каденции Дональда Трампа, уже почти 9 месяцев, новых санкций со стороны американцев не было введено. Такое поведение США дает сигналы российской экономике и их партнерам, что все будет хорошо.

Эти сигналы очень опасны, и надо, чтобы они пошли в обратном направлении, чтобы дать сигнал, что все будет плохо, будем давить. Поэтому любые американские санкции будут уместны просто как сигнал,

– сказал Сергей Фурса.

Он добавил, что любые санкции против России имеют эффект. По подсчетам самих россиян, ограничения ежегодно забирают у них около 2% ВВП. Так, санкции не разрушат Россию, но они подавляют ее экономику и уменьшают ресурсы, доступные Владимиру Путину.

Кто может стать финансовым донором Москвы?

"Вопрос в том, что война – это очень дорого. И вопрос в том, где россияне найдут деньги на финансирование войны. Китай – единственный источник денег, доступный для России. Пока что напрямую Китай никогда не кредитовал Россию. А здесь речь идет о десятках миллиардов на самом деле", – сказал Фурса.

Он отметил, что правительство разрешило китайским банкам покупать облигации для российских компаний. Якобы это является одним из достижений недавней встречи в Китае между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. По его словам, если это действительно произойдет – это станет первым тревожным звоночком и фактически открытием ящика Пандоры.

Если говорим об американских санкциях, было бы уместно, чтобы Трамп сделал невозможным это путем угроз в сторону любого китайского банка, который купит такие российские облигации. Они могут не бояться Трампа, но ни один юридический китайский субъект не захочет попадать под американские санкции,

– сказал Фурса.

Он добавил, что на уровне бизнеса никто не хочет иметь дел с американскими санкциями – неважно, идет ли речь об индийской, или о китайской компании.

О санкциях со стороны США против России