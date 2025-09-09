Что требуют США от стран ЕС?

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что европейские страны должны отказаться от закупок российской нефти и газа, если они хотят, чтобы Вашингтон усилил санкционное давление на Москву, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

По его словам, именно доходы от экспорта энергоресурсов позволяют России продолжать финансировать войну против Украины.

Если бы европейцы провели границу и сказали: "Мы больше не будем покупать российский газ, мы больше не будем покупать российскую нефть", – повлияло бы это на то, чтобы США активнее вводили санкции? Безусловно,

– отметил Райт.

Он добавил, что в качестве замены Европа могла бы перейти на американский сжиженный природный газ, бензин и другие источники энергии.

Райт напомнил, что в рамках соглашения с Вашингтоном Евросоюз обязался закупить американские энергоресурсы на сумму 750 миллиардов долларов до конца 2028 года. По оценке США, такой вариант выгоден и самим европейцам.

Мы считаем, что это экономически целесообразно для Европы. Нужны надежные поставщики энергии, которые являются вашими союзниками, а не противниками. Другая причина в том, что администрация Трампа, и, как я понимаю, ЕС, ставят важнейшей целью прекращение войны России против Украины,

– подчеркнул министр.

Что важно знать о санкциях против России?