Россия и Иран враждуют, хотя прикрываются разговорами о союзе, – разведка
- Отношения между Россией и Ираном полны недоверия, несмотря на публичное сближение; Россия слила разведданные Израиля во время конфликта.
- Россия является крупнейшим иностранным инвестором Ирана, вкладывая значительные средства в экономические проекты, но союз остается иллюзорным из-за взаимного недоверия.
- Недоверие и соперничество подрывают амбициозные планы и позиции России на Ближнем Востоке.
Отношения между Россией и Ираном приобрели публичное сближение. Однако разведка отмечает, что они полны недоверия и соперничества.
Москва фактически подорвала доверие Тегерана, слив разведданные Израиля во время войны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Какие отношения России и Ирана стоят за "союзом"?
СВР отмечает, что отношения между Россией и Ираном являются скорее видимостью, чем настоящим союзом. Несмотря на сотрудничество в экономической сфере, обе страны остаются конкурентами с противоположными геополитическими интересами.
В пример разведка приводит ситуацию в июне 2025 года. Когда во время 12-дневного конфликта между Ираном и Израилем, член Совета по определению политической целесообразности Ирана Сейед Мохаммад Садр заявил, что Россия якобы передала Израилю данные о расположении иранских систем ПВО. Он назвал это доказательством бесполезности "стратегического партнерства" с Москвой, которая ограничилась лишь словесным осуждением израильских ударов.
Россия продолжает инвестировать деньги в экономику Ирана, в частности закупая у них дроны типа "Шахед".
После 2022 года Россия инвестировала значительные средства в Иран, став в 2024 году крупнейшим иностранным инвестором в Исламской Республике,
– добавили в разведке.
В частности, в 2023 году объем российских инвестиций достиг 2,7 миллиарда долларов. Москва пообещала вложить еще 8 миллиардов в нефтегазовую сферу. Также Россия развивает проекты в атомной энергетике и транспортной инфраструктуре.
Впрочем, амбициозные планы оказались под угрозой. Взаимное недоверие и разногласия в региональных интересах доказывают, союз между Москвой и Тегераном остается лишь иллюзией. Это ослабляет позиции России на всем Ближнем Востоке.
Что известно об иллюзорном союзе России и Ирана?
- Несмотря на официальное сближение, Иран и Россия активно шпионят друг против друга. Их спецслужбы охотятся на военные технологии и вербуют агентов под дипломатическим прикрытием.
- После вторжения России в Украину сотрудничество спецслужб двух стран усилилось. Россияне чаще отправляют агентов в Иран, а иранцы интересуются двигателями, дронами и радиоэлектроникой. Вербовку и нелегальные закупки прикрывают дипломатическими визитами.
- ФСБ, со своей стороны, стремится проникнуть в иранские спецслужбы, изучать влияние шиитского ислама и помешать попыткам Тегерана обойти санкции. Также хотят знать о получении Ираном оружия массового поражения. Более того, россияне планируют вербовать выходцев из Ирана и отслеживать деятельность западных посольств на предмет антироссийской деятельности.
- Кремль играет в "двойную игру", где поддерживает контакты с Израилем даже на фоне сближения с Ираном, что только усиливает взаимное недоверие.