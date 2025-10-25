Могут ли родители троих детей потерять отсрочку и почему ее ввели

Согласно действующему законодательству есть ряд категорий мужчин, которые имеют право на отсрочку от мобилизации. В частности, это мужчины, которые содержат трех или более несовершеннолетних детей.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на объяснение представительницы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирины Фриз в комментарии ТСН. Она ответила на слухи, что отсрочку отменят, если количество таких родителей будет расти.

Какова судьба отсрочки для многодетных мужчин?

По словам Ирины Фриз, при подготовке изменений в мобилизационное законодательство, в частности по отсрочке многодетным мужчинам, были учтены позиции сразу нескольких ведомств.

Это (внедрение нормы об отсрочке) была четкая позиция Министерства социальной политики, она была поддержана, в частности, и Министерством обороны. Учитывая то, что это был правительственный законопроект, во время его рассмотрения в комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки эта норма, безусловно, была поддержана. Все было обосновано цифрами, было обосновано тем, чтобы была возможность держать тыл и чтобы была возможность двигаться дальше,

– сказала она.

Ключевым критерием было то, по словам Фриз, что за тремя и большим количеством несовершеннолетних детей нужен усиленный уход.

"Ни одной зарегистрированной инициативы по пересмотру этой нормы я не видела. Кулуарных разговоров на эту тему тоже не слышала", – подчеркнула она.

