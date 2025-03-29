Отсрочка или отсрочка: какая разница между этими словами

Украинский язык полон синонимов, которые иногда затрудняют выбор правильного варианта. Один из таких вопросов – когда применять слово "отсрочка", а когда – "отсрочка".

Хотя эти два слова имеют похожее значение, между ними существуют определенные различия, которые важно учитывать, чтобы избежать языковых ошибок. В чем разница между словами отсрочка и отсрочка – объясняет 24 Канал.

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Что означает слово "отсрочка"

Слово "отсрочка" происходит от глагола "отсрочить" и употребляется для обозначения временного переноса выполнения определенного действия или обязательства.

Пример использования:

студенту предоставили отсрочку от службы в армии;

банк предоставил отсрочку по платежу на три месяца.

Часто этот термин используется в правовой, финансовой и военной сфере, когда речь идет об официально утвержденном переносе сроков.

Какое значение имеет слово "отсрочка"

Термин "отсрочка" происходит от слова "срок" и означает изменение определенного времени для выполнения определенных обязанностей, событий или решений.

Пример употребления:

по техническим причинам объявили отсрочку сдачи проекта;

власти ввели отсрочку уплаты налогов для предпринимателей.

Это слово является более универсальным и используется в сфере законодательства, образования, бизнеса и планирования.

Итак, если речь идет об официальном разрешении на временное освобождение от обязательств, следует использовать слово "отсрочка". Когда же речь идет о переносе срока выполнения определенного действия, уместным будет употреблять "отсрочка".