Відстрочка чи відтермінування: яка різниця між цими словами

Українська мова сповнена синонімів, що іноді ускладнюють вибір правильного варіанту. Одне з таких питань – коли застосовувати слово "відстрочка", а коли – "відтермінування".

Хоча ці два слова мають схоже значення, між ними існують певні відмінності, які важливо враховувати, щоб уникнути мовних помилок. У чому різниця між словами відстрочка та відтермінування – пояснює 24 Канал.

Дивіться також З 1 квітня старі відстрочки втрачають чинність: усе про нові правила бронювання працівників

Що означає слово "відстрочка"

Слово "відстрочка" походить від дієслова "відстрочити" і вживається для позначення тимчасового перенесення виконання певної дії або зобов’язання.

Приклад вживання:

студенту надали відстрочку від служби в армії;

банк надав відстрочку за платежем на три місяці.

Часто цей термін використовується у правовій, фінансовій та військовій сфері, коли йдеться про офіційно затверджене перенесення термінів.

Яке значення має слово "відтермінування"

Термін "відтермінування" походить від слова "термін" і означає зміну визначеного часу для виконання певних обов’язків, подій або рішень.

Приклад вживання:

через технічні причини оголосили відтермінування здачі проєкту;

влада запровадила відтермінування сплати податків для підприємців.

Це слово є більш універсальним і використовується у сфері законодавства, освіти, бізнесу та планування.

Отже, якщо йдеться про офіційний дозвіл на тимчасове звільнення від зобов’язань, слід використовувати слово "відстрочка". Коли ж мова йде про перенесення терміну виконання певної дії, доречним буде вживати "відтермінування".