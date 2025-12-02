Отсрочка из-за ухода за пожилыми родственниками: кто может получить и что стоит знать

Уход за родственниками второй степени родства, если они имеют инвалидность 1 или 2 группы, является основанием для отсрочки. В то же время существуют строгие требования, которые часто становятся препятствием для заявителей.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на объяснения юриста Татьяны Козян.

Как получить отсрочку по уходу за пожилыми родственниками?

Если у бабушки или дедушки нет установленной инвалидности, оформить отсрочку по уходу невозможно. Наличие этого статуса является обязательным условием для применения основания.

Право на отсрочку связано с фактом родства и с официальным статусом инвалидности у пожилого родственника. Уход должен быть постоянным, а военнообязанный - единственным человеком, который может его обеспечить. Если есть другие родственники первой степени, ТЦК потребует доказательств, что они не могут ухаживать за пожилым человеком.

Для оформления отсрочки нужен такой пакет документов:

Документы, подтверждающие родственные связи и степень родства.

Акт установления факта ухода - его выдает территориальная община после проверки условий проживания и подтверждения, что военнообязанный действительно осуществляет уход.

Документы, подтверждающие инвалидность - выводы МСЭК или справки ЕКОПФО (с 2025 года), пенсионное удостоверение, медицинские выписки.

Доказательства отсутствия других родственников, ухаживающих - выписки из реестров, медицинские документы, решения судов.

Заключение ВКК из больницы – подтверждающее, что пожилой человек не способен себя обслуживать.

Без полного комплекса доказательств ТЦК почти всегда принимает решение в пользу отказа. Кроме того, в каждой ситуации перечень необходимых документов может отличаться, в зависимости от конкретных обстоятельств (например, состояние здоровья родственников, или наличия других членов семьи, которые могли бы обеспечивать уход).

Юрист объяснила, что для того, чтобы оформить отсрочку, после сбора всех документов нужно подать заявление в ЦНАП по месту регистрации. Если отсрочка одобрена – информация появляется в приложении "Резерв+", в случае же отказа заявителю приходит сообщение на электронную почту.

Козян напомнила, что с 2025 года оформление инвалидности проводится через систему ЭКОПФО (Экспертные комиссии по оценке повседневного функционирования личности), которая заменила МСЭК с 1 января 2025 года. Поэтому только после получения официального статуса инвалидности можно подавать документы на отсрочку.

Какие проблемы могут быть с оформлением отсрочки?