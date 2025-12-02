Відстрочка через догляд за літніми родичами: хто може отримати та що варто знати

Догляд за родичами другого ступеня споріднення, якщо вони мають інвалідність 1 чи 2 групи, є підставою для відстрочки. Водночас існують суворі вимоги, які часто стають перешкодою для заявників.

Про це пише 24 Канал із посиланням на пояснення юристки Тетяни Козян.

Як отримати відстрочку по догляду за літніми родичами?

Якщо у бабусі чи дідуся немає встановленої інвалідності, оформити відстрочку по догляду неможливо. Наявність цього статусу є обов'язковою умовою для застосування підстави.

Право на відстрочку пов'язане з фактом спорідненості та з офіційним статусом інвалідності у літнього родича. Догляд має бути постійним, а військовозобов'язаний — єдиною людиною, яка може його забезпечити. Якщо є інші родичі першого ступеня, ТЦК вимагатиме доказів, що вони не можуть доглядати за літньою людиною.

Для оформлення відстрочки потрібен такий пакет документів:

Документи, що підтверджують родинні зв'язки та ступінь спорідненості.

Акт встановлення факту догляду — його видає територіальна громада після перевірки умов проживання та підтвердження, що військовозобов'язаний дійсно здійснює догляд.

Документи, що підтверджують інвалідність — висновки МСЕК або довідки ЕКОПФО (з 2025 року), пенсійне посвідчення, медичні виписки.

Докази відсутності інших родичів, які доглядають — виписки з реєстрів, медичні документи, рішення судів.

Висновок ЛКК з лікарні – підтверджує, що літня людина не здатна себе обслуговувати.

Без повного комплексу доказів ТЦК майже завжди ухвалює рішення на користь відмови. Крім того, у кожній ситуації перелік необхідних документів може відрізнятися, залежно від конкретних обставин (наприклад, стан здоров'я родичів, або наявності інших членів сім'ї, які могли б забезпечувати догляд).

Юристка пояснила, що для того, аби оформити відстрочку, після збору всіх документів потрібно подати заяву до ЦНАПу за місцем реєстрації. Якщо відтермінування схвалено – інформація з'являється в застосунку "Резерв+", у разі ж відмови заявнику надходить повідомлення на електронну пошту.

Козян нагадала, що з 2025 року оформлення інвалідності проводиться через систему ЕКОПФО (Експертні комісії з оцінки повсякденного функціонування особистості), яка замінила МСЕК з 1 січня 2025 року. Тому тільки після отримання офіційного статусу інвалідності можна подавати документи на відстрочку.

Які проблеми можуть бути з оформленням відстрочки?