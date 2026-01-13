Суд не нужен: как родственникам пропавших без вести можно оформить отсрочку от мобилизации

Родственники военных, пропавших без вести на фронте могут получить отсрочку. Теперь этот процесс упростили и только один документ является ключевым основанием для оформления освобождения от мобилизации.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью координатора групп семей пленных и пропавших без вести Медийной инициативы за права человека Елены Белячковой для "Главкома".

Как родственники пропавших без вести могут получить отсрочку?

Для того, чтобы человек, у которого родственник пропал без вести, мог получить освобождение от мобилизации, решение суда больше не нужно. Законное право гражданину предоставляется, если у него есть соответствующий пакет документов. По закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" отсрочку могут оформить женщинам и мужчинам, у которых на фронте исчезли близкие родственники: муж или жена, сын, дочь, отец, мать, родной брат или сестра.

Ключевым в пакете документов является выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Теперь отсрочку необходимо получить в установленном порядке через местные ЦНАПы или на портале Дія. Таким же образом ее можно продолжить.

По словам правозащитницы, сейчас получить отсрочку стало проще. Ранее же при оформлении семьи имели проблемы из-за серьезной юридической коллизии. В постановлении законодатели некорректно прописали перечень документов, которые нужны для получения такого вида отсрочки. Так было нужно решение суда о признании человека пропавшим без вести при особых обстоятельствах. Однако такой статус судьи фактически не устанавливают. Поэтому выписка из реестра, а не решение суда, остается главным документом.

Елена Белячкова объяснила, что суд может только признать лицо безвестно отсутствующим, однако такой статус другой и применяется преимущественно в гражданско-правовых вопросах. ТЦК и СП путались в понятиях и часто отказывали в предоставлении отсрочки. Тогда такое право человек отстаивал через суд.

Что нужно знать об отсрочке в 2026 году?