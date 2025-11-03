Есть подводные камни: юрист объяснил, как получить отсрочку от мобилизации для ухода за родственником

Мужчины призывного возраста могут получить отсрочку от мобилизации. Для этого они должны подтвердить одно из оснований, которое дает это право.

Среди тех, кто имеет право на освобождение от военной службыопекуны лиц, признанных судом недееспособными и члены семьи второй (или третьей, если первый и второй отсутствуют или сами нуждаются в постоянном уходе по заключению ВКК) степени родства, ухаживающие за лицом с инвалидностью I или II группы, передает 24 Канал.

Смотрите также Учителя могут продлить отсрочку без визита в ТЦК: как это сделать

Что нужно, чтобы получить отсрочку от мобилизации для опеки за родственником?

Военный по контракту Александр поинтересовался на портале "Юристи.UA", может ли он уволиться с военной службы для уходом за дядей. Мужчина объяснил, что его дядя – участник боевых действий с ампутацией ноги. Кроме родной сестры, которая в преклонном возрасте и болеет, других родственников он не имеет.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что Александру будет трудно уволиться с военной службы.

Во-первых его дядя является нетрудоспособным, а не недееспособным. Недееспособность устанавливается только в суде и при наличии психического расстройства. Нетрудоспособность устанавливается вследствие наличия инвалидности.

Во-вторых, если у родной сестры нет справки ВКК о необходимости в постоянном уходе, то она имеет первоочередную обязанность ухаживать за дядей.

Итак, главными условиями для освобождения являются:

наличие у дяди инвалидности I или II группы;

необходимость постоянного ухода за дядей, об этом должно быть указано в справке МСЭК или ВКК;

отсутствие членов семьи первой и второй степени родства или если они сами нуждаются в постоянном уходе на основании справки ВКК.

Если хоть какой-то пункт не выполняется, то освободиться по уходу не удастся.

Другим основанием для освобождения является опека. Но получить ее будет не легко, ведь нужно доказать суду, что дядя имеет хроническое, стойкое психическое расстройство, в результате чего он не способен осознавать значение своих действий и (или) руководить ими, а другие родственники дяди не могут осуществлять опеку.

Последние новости о мобилизации