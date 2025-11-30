Украинец, воспитывающий ребенка с инвалидностью получил отказ в отсрочке: объяснение адвоката

Украинец, который имел полное право на отсрочку, получил отказ в ее оформлении. Несмотря на подтверждение соцслужбами всех данных, система Резерв+ так и не смогла загрузить информацию об инвалидности его ребенка.

Почему в системе случаются такие казусы и что делать в подобных ситуациях, рассказывает 24 Канал со ссылкой на адвоката Андрея Карпенко.

Почему мужчине отказали в оформлении отсрочки?

Мужчина, который имеет право на отсрочку от мобилизации из-за ребенка с инвалидностью, столкнулся с технической проблемой в Резерв+. Он рассказал, что еще осенью соцслужбы проверяли актуальность данных и подтвердили их наличие в Центральной базе инвалидности. Несмотря на это, в начале ноября система Резерв+ отказала в продлении отсрочки, отметив, что реестры не содержат сведений об инвалидности его ребенка.

В то же время мужчина предполагает, что такой сбой мог возникнуть из-за подачи дубликата свидетельства о рождении, ведь его оригинал хранится у матери ребенка, которая сейчас находится за границей.

Адвокат уверяет, что дубликаты документов редко становятся проблемой, однако если при внесении обновленных документов была допущена ошибка, сервис может "не увидеть" ребенка или его статус.

В таких случаях юрист советует:

обновить приложение Резерв+,

повторить запрос,

проверить данные в Электронном кабинете лица с инвалидностью,

в случае необходимости обратиться в соцзащиту для корректировки данных.

Также Карпенко подчеркивает важный нюанс – срок действия документа об инвалидности. Если срок истек, а лицо с инвалидностью не прошло повторный осмотр, система автоматически блокирует возможность оформить отсрочку до обновления медицинских данных.

Юрист добавляет, что если в системе данные ребенка пропали, специалист соцзащиты или ЦПАУ должен сверить все данные – серию и номер свидетельства, реквизиты медицинских документов, даты осмотров и срок действия инвалидности. Чаще всего проблема заключается в технической ошибке или неверно внесенных цифрах, которые и создают преграды при оформлении отсрочки.

Куда обращаться в случае отказа в отсрочке из-за инвалидности ребенка?

Специалист объясняет, что в таком случае нужно обратиться в ЦПАУ и подать документы в бумажном виде. По его словам, это надежный способ защитить свои права, ведь даже если электронные реестры работают со сбоями, бумажное решение ТЦК имеет юридическую силу и будет оставаться в силе.

При подаче документов нужно иметь:

свидетельство о рождении или ID-карту ребенка,

РНОКПП ребенка (при наличии),

РНОКПП одного из родителей,

пенсионное удостоверение (при наличии),

медицинское заключение или справку МСЭК в зависимости от возраста ребенка,

если ребенок совершеннолетний – справка к акту осмотра МСЭК (форма № 157-1/о),

выписка о месте проживания.

