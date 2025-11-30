О каких категориях мужчин говорится, рассказывает 24 Канал.
Кто может потерять отсрочку с 1 декабря?
В декабре 2025 года некоторые военнообязанные могут остаться без отсрочки от мобилизации по нескольким причинам. Говорится прежде всего о тех, у кого исчезли законные основания для ее предоставления или истек срок действия соответствующих документов.
В таких случаях человек автоматически теряет право на сохранение отсрочки:
- если отец троих детей имеет значительную задолженность по алиментам;
- если подопечный лица выздоровел или умер;
- если дети отца-одиночки уже достигли совершеннолетия.
В то же время с 4 декабря вступает в силу закон, который позволяет критически важным предприятиям бронировать работников даже тогда, когда они нарушили правила воинского учета. Это бронирование будет действовать до 45 дней – в течение этого времени сотрудник должен исправить все нарушения и обновить свои документы.
О каких еще изменениях в мобилизации известно?
С 1 декабря люди с инвалидностью могут мобилизоваться, однако только если сами изъявят такое желание. Мужчины смогут заключить контракт при условии отсутствия серьезных медицинских противопоказаний.
В декабре могут мобилизовать человека с инвалидностью, если он не оформил отсрочку.
Прежде всего в декабре будут мобилизовать мужчин 25 – 60 лет, которые не имеют опыта службы, признаны годными по состоянию здоровья и не имеют отсрочки.