Кто может потерять отсрочку с 1 декабря?

В декабре 2025 года некоторые военнообязанные могут остаться без отсрочки от мобилизации по нескольким причинам. Говорится прежде всего о тех, у кого исчезли законные основания для ее предоставления или истек срок действия соответствующих документов.

В таких случаях человек автоматически теряет право на сохранение отсрочки:

если отец троих детей имеет значительную задолженность по алиментам;

если подопечный лица выздоровел или умер;

если дети отца-одиночки уже достигли совершеннолетия.

В то же время с 4 декабря вступает в силу закон, который позволяет критически важным предприятиям бронировать работников даже тогда, когда они нарушили правила воинского учета. Это бронирование будет действовать до 45 дней – в течение этого времени сотрудник должен исправить все нарушения и обновить свои документы.

