Отныне некоторым украинцам будет проще продлевать отсрочку от мобилизации

5 декабря Кабмин упростил продление отсрочки от мобилизации для отдельной категории военнообязанных.

Правительство уточнило, какие именно документы нужно подавать, чтобы автоматически продлевалась отсрочка от мобилизации для военнообязанных, которые осуществляют опеку, опеку, постоянный уход или содержание совершеннолетнего лица, передает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.

Какие изменения произошли в продлении отсрочки?

Теперь можно подавать и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика того лица, за которым осуществляется уход или опека.

Эти данные позволят наладить корректный электронный обмен информацией между Единым государственным реестром призывников и другими государственными базами при автоматическом продлении отсрочки.

Внесенные изменения обеспечат правильную и бесперебойную работу механизма автоматического продления отсрочек для таких граждан.

Напомним, что с 1 ноября 2025 года отсрочки от мобилизации оформляют по-новому.

Во-первых, некоторые отсрочки продлевают автоматически. Речь идет об отсрочках с постоянными основаниями для таких категорий лиц, как:

Люди с инвалидностью;

Временно непригодные к службе;

Родители трех и более детей до 18 лет;

Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

Те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы;

Те, кто ухаживает за отцом или матерью с инвалидностью (своими или мужа/жены);

Женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии;

Студенты дневной или дуальной формы, которые получают высший уровень образования, а также докторанты и интерны;

Научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки;

Люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или во время действия военного положения;

Родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства;

Лица, незаконно лишенные свободы из-за агрессии России;

Военные, освобожденные из плена.

Кроме того, оформлять отсрочки в ТЦК больше нельзя. Это надо делать через "Резерв+" или ЦПАУ.