Некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от мобилизации. Пока заявление на нее рассматривает ТЦК лицо не могут мобилизовать.

Но часто на практике бывает иначе. Сколько времени ждать ответ ТЦК по заявлению на отсрочку – рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий юриста юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Анастасии Швыткиной для РБК-Украина.

Смотрите также "Боевые" повестки теперь могут прийти по почте: какие изменения Кабмин внес в постановления

Сколько времени ТЦК рассматривают заявление на отсрочку?

Если гражданин подпадает под критерии для получения отсрочки, то может подать соответствующее заявление и необходимые документы в ТЦК.

Срок рассмотрения заявления составляет до 7 календарных дней, но в некоторых случаях и до 15 дней.

По результатам рассмотрения заявления военнообязанный может получить отсрочку от мобилизации или же в заявлении ему откажут. Это возможно, если оснований для предоставления отсрочки нет.

Важно, чтобы ТЦК должным образом задокументировали факт принятия заявления, иначе мобилизовать человека могут и в срок рассмотрения его представления на отсрочку.

Чтобы доказать, что заявление является поданным нужно иметь фото зарегистрированного заявления или его копию с соответствующей отметкой.